На Красной площади прошла генеральная репетиция Парада Победы

Сегодня утром в Москве состоялась генеральная репетиция Парада Победы. По брусчатке Красной площади прошли пешие расчеты видов и родов войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих и казаков.

В этом году на Параде Победы по Красной площади впервые пройдут участники специальной военной операции. Всего же задействовано более 9 тысяч человек.

Также по Красной площади проехала колонна техники. Возглавлял ее танк Т-34-85, построенный во время войны. Завершилась репетиция пролетом авиации.

Напомним, проведение парадов в честь Дня Великой Победы запланировано в 28 российских городах. В торжественных смотрах задействованы более 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники.