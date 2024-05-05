На Красной площади прошла генеральная репетиция Парада Победы

Сегодня утром в Москве состоялась генеральная репетиция Парада Победы. По брусчатке Красной площади прошли пешие расчеты видов и родов войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих и казаков.
В этом году на Параде Победы по Красной площади впервые пройдут участники специальной военной операции. Всего же задействовано более 9 тысяч человек.
Также по Красной площади проехала колонна техники. Возглавлял ее танк Т-34-85, построенный во время войны. Завершилась репетиция пролетом авиации.
Напомним, проведение парадов в честь Дня Великой Победы запланировано в 28 российских городах. В торжественных смотрах задействованы более 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники.
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