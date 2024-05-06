Концерты Николая Носкова не отменяют на фоне сообщений о госпитализации

Концерты Николая Носкова не отменяются, все планы в силе. Об этом сообщил «Звезде» директор артиста Александр Качан после сообщений о госпитализации артиста.

«Все планы на месте. Ничего не отменяется. Если что-то происходит у него, могут же лечиться и поддерживать себя», - сказал директор Николая Носкова.

Тем не менее страница на сайте бара с анонсом концерта певца, который должен состояться 10 мая, уже не открывается. Супруга Николая Носкова на отвечает на телефонный звонок.

Ранее в средствах массовой информации появилась информация, что артист находится в больнице в состоянии средней тяжести с подозрением на пневмонию. Николай Носков жаловался на сильный кашель, боли в груди и высокую температуру. В СМИ говорилось, что певец проходит лечение в отделении пульмонологии.

Несколько лет назад Носков перенес инсульт из-за тромба. Врачи оценивали состояние артиста как крайне тяжелое, однако ему удалось выжить и поправиться.