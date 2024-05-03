В Москве экстренно госпитализирован артист Николай Носков

Заслуженный артист России Николай Носков госпитализирован в столичную больницу, сообщает Mash. Предположительный диагноз - пневмония.

По информации Telegram-канала, 68-летнего музыканта беспокоили сильный кашель, высокая температура и боли в груди, ему была вызвана скорая. Официального подтверждения информации нет - ни артист, ни его представитель на звонки не отвечают.

Носков выступал в составе рок-группы «Москва», которую организовал композитор Давид Тухманов. Потом в «Парке Горького». Именно с этой рок-группой к Николаю Носкову пришла мировая известность. После возвращения на родину Николай Носков вместе с музыкантом Дмитрием Четверговым создали группу «Николай». После 1994 года занялся сольной карьерой. В 2018 году он стал заслуженным артистом Российской Федерации.