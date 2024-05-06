Путин перед инаугурацией поблагодарил правительство за работу

Президент России Владимир Путин поблагодарил правительство за совместную работу. Он отметил непростой период, в который оно начало свою работу. По его словам, Россия достойно прошла испытание пандемией и коронавирусом. Об этом президент заявил в понедельник на заключительной встрече с кабинетом министров.

Правительство было назначено Путиным 16 января 2020 года. Глава государства заявил, что высшему органу исполнительной власти удалось мобилизовать все ресурсы в области здравоохранения, социальной сферы и промышленности и удачно пройти сложный период для всего мира.

Седьмого мая пройдет инаугурация президента, после которой правительство уйдет в отставку. Сейчас министры перешли в статус исполняющих обязанности.

Ранее стало известно, что церемония инаугурации Владимира Путина пройдет 7 мая в 12.00 и будет транслироваться в прямом эфире. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в церемонии будут «определенные нюансы».