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Путин перед инаугурацией поблагодарил правительство за работу

Правительство уйдет в отставку в день инаугурации президента, 7 мая.
Мария Зайцева 2024-05-06 16:25:46
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поблагодарил правительство за совместную работу. Он отметил непростой период, в который оно начало свою работу. По его словам, Россия достойно прошла испытание пандемией и коронавирусом. Об этом президент заявил в понедельник на заключительной встрече с кабинетом министров.

Правительство было назначено Путиным 16 января 2020 года. Глава государства заявил, что высшему органу исполнительной власти удалось мобилизовать все ресурсы в области здравоохранения, социальной сферы и промышленности и удачно пройти сложный период для всего мира.

Седьмого мая пройдет инаугурация президента, после которой правительство уйдет в отставку. Сейчас министры перешли в статус исполняющих обязанности.

Ранее стало известно, что церемония инаугурации Владимира Путина пройдет 7 мая в 12.00 и будет транслироваться в прямом эфире. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в церемонии будут «определенные нюансы».

#Владимир Путин #инаугурация #кабинет министров #президент россии
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