МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фигурант дела по теракту в «Крокусе» Лутфуллои* хотел уехать в Сирию

Назмирад Лутфуллои* подозревается в финансировании теракта в «Крокус Сити Холле».
Мария Зайцева 2024-05-06 15:59:55
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости

Подозреваемый в финансировании террористического акта в «Крокус Сити Холле» Назмирад Лутфуллои* поддерживал радикальные течения ислама. Об этом в понедельник сообщает ТАСС с ссылкой на материалы дела.

По данным следствия, фигурант придерживался позиции о необходимости вооруженной борьбы против лиц, не разделяющих его религиозные взгляды. Мужчина планировал уехать в Сирию, чтобы противодействовать Вооруженным силам России и правительственным войскам.

Подозреваемого арестовали 29 марта и отправили в СИЗО до 22 мая, во время ареста он частично признал свою вину.

* Назмирад Лутфуллои внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #Теракт #радикальный ислам #финансирование #фигурант #Крокус сити холл
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049