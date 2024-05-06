Фигурант дела по теракту в «Крокусе» Лутфуллои* хотел уехать в Сирию

Подозреваемый в финансировании террористического акта в «Крокус Сити Холле» Назмирад Лутфуллои* поддерживал радикальные течения ислама. Об этом в понедельник сообщает ТАСС с ссылкой на материалы дела.
По данным следствия, фигурант придерживался позиции о необходимости вооруженной борьбы против лиц, не разделяющих его религиозные взгляды. Мужчина планировал уехать в Сирию, чтобы противодействовать Вооруженным силам России и правительственным войскам.
Подозреваемого арестовали 29 марта и отправили в СИЗО до 22 мая, во время ареста он частично признал свою вину.
* Назмирад Лутфуллои внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
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