МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Самолет Москва - Оренбург подал сигнал тревоги

Воздушное судно повернуло в направлении Москвы.
Глеб Владовский 2024-05-06 14:21:54
© Фото: Soeren Stache, dpa, Globallookpress

Самолет Москва - Оренбург подал сигнал тревоги и повернул на Москву, передает ТАСС со ссылкой на Flightradar.

Сообщается, что Airbus A-321 подал сигнал тревоги в воздухе и развернулся в сторону Москвы. Время нахождения в воздухе составило 30 минут.

Уточняется, что воздушное судно также снизилось на высоту около 3 000 метров.

Отметим, что сигналы тревоги, подаваемые пассажирскими самолетами, случаются нечасто. Так, 1 марта летевший из Москвы в Махачкалу Airbus A-320 подал сигнал тревоги над Волгоградской областью дважды через почти час полета.

#в стране и мире #Самолет #Нижний Новгород #сигнал бедствия
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049