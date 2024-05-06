Самолет Москва - Оренбург подал сигнал тревоги и повернул на Москву, передает ТАСС со ссылкой на Flightradar.

Сообщается, что Airbus A-321 подал сигнал тревоги в воздухе и развернулся в сторону Москвы. Время нахождения в воздухе составило 30 минут.

Уточняется, что воздушное судно также снизилось на высоту около 3 000 метров.

Отметим, что сигналы тревоги, подаваемые пассажирскими самолетами, случаются нечасто. Так, 1 марта летевший из Москвы в Махачкалу Airbus A-320 подал сигнал тревоги над Волгоградской областью дважды через почти час полета.