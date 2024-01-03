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Летевший из Москвы в Махачкалу самолет подал сигнал тревоги

Летевший из Москвы в Махачкалу самолет подал сигнал тревоги и приступил к снижению.
Игнат Далакян 2024-01-03 12:02:01
© Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press

Самолет, летевший из Москвы в Махачкалу подал сигнал тревоги и приступил к снижению. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Согласно информации сервиса, пассажирский Airbus A320 подал сигнал тревоги над Волгоградской областью дважды через почти час полета. 

Борт из Москвы в Махачкалу благополучно приземлился в Волгограде, отмечает сервис отслеживания полетов в режиме реального времени. Причина чрезвычайного происшествия устанавливается, передает агентство ТАСС. В полете самолет провел около полутора часов. В Махачкалу самолет должен был прибыть около 13:00 по Московскому времени.

#Самолет #рейс #Экстренная посадка
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