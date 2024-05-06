МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

У лидера «Калинова моста» выманили больше ста тысяч рублей через WhatsApp*

По словам пострадавшего, злоумышленник представился сотрудником Госуслуг через мессенджер Whatsapp*.
Глеб Владовский 2024-05-06 14:13:20
© Фото: Anton Belitsky, Russian Look, Globallookpress

Мошенники похитили у солиста группы «Калинов мост» Дмитрия Ревякина 134 тысячи рублей. Об этом заявил «Звезде» источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что злоумышленники связались с музыкантом через мессенджер Whatsapp*. Они представились сотрудниками Госуслуг и якобы под предлогом пресечения мошеннических действий убедили снять со счета денежные средства в отделении банка.

После этого мошенники убедили музыканта передать пожилой женщине наличные деньги. На следующий день пострадавший обратился в полицию.

Дмитрий Ревякин основал рок-группу «Калинов мост» в 1986 году в Новосибирске. Одни из самых известных хитов группы - «Пойдем со мной», «Камчатка», «Девочка летом» и другие композиции.

Ранее сообщалось, что игрок ФК «Спартак» Леон Классен перевел мошенникам около миллиона рублей. 

* Платформа WhatsApp принадлежит запрещенной в РФ компании Meta. Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Мошенники #наш эксклюзив #госуслуги #калинов мост
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049