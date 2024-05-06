У лидера «Калинова моста» выманили больше ста тысяч рублей через WhatsApp*

Мошенники похитили у солиста группы «Калинов мост» Дмитрия Ревякина 134 тысячи рублей. Об этом заявил «Звезде» источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что злоумышленники связались с музыкантом через мессенджер Whatsapp*. Они представились сотрудниками Госуслуг и якобы под предлогом пресечения мошеннических действий убедили снять со счета денежные средства в отделении банка.

После этого мошенники убедили музыканта передать пожилой женщине наличные деньги. На следующий день пострадавший обратился в полицию.

Дмитрий Ревякин основал рок-группу «Калинов мост» в 1986 году в Новосибирске. Одни из самых известных хитов группы - «Пойдем со мной», «Камчатка», «Девочка летом» и другие композиции.

Ранее сообщалось, что игрок ФК «Спартак» Леон Классен перевел мошенникам около миллиона рублей.

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