Игрок ФК «Спартак» Классен перевел мошенникам почти миллион рублей

Мошенники похитили у футболиста клуба «Спартак» Леона Классена 900 тысяч рублей. Злоумышленники с неизвестного номера представились спортсмену неким другом и попросили занять 400 тысяч. Об этом заявил «Звезде» источник, знакомый с ситуацией.

На следующий день тот же «друг» потребовал у Классена еще 700 тысяч рублей. Однако из-за лимита на карте он перевел только полмиллиона.

Через несколько дней Классен встретился с другом, которому, как думал спортсмен, он переводил деньги. Выяснилось, что знакомый спортсмена не просил и не получал никаких денег. Классен обратился в полицию, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.