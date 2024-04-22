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Игрок ФК «Спартак» Классен перевел мошенникам почти миллион рублей

Мошенники могли «вытянуть» из спортсмена гораздо больше денег, но его «спас» лимит на банковской карте.
Алексей Курильченко 2024-04-22 14:02:55
© Фото: Stupnikov Alexander, spartak.com, Globallookpress

Мошенники похитили у футболиста клуба «Спартак» Леона Классена 900 тысяч рублей. Злоумышленники с неизвестного номера представились спортсмену неким другом и попросили занять 400 тысяч. Об этом заявил «Звезде» источник, знакомый с ситуацией.

На следующий день тот же «друг» потребовал у Классена еще 700 тысяч рублей. Однако из-за лимита на карте он перевел только полмиллиона.

Через несколько дней Классен встретился с другом, которому, как думал спортсмен, он переводил деньги. Выяснилось, что знакомый спортсмена не просил и не получал никаких денег. Классен обратился в полицию, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

#Мошенники #наш эксклюзив #футболист #леон классен
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