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Госдума приняла запрет иноагентам на участие в выборах всех уровней

Уточняется, что иноагенты также не будут иметь права быть кандидатами на выборах.
Глеб Владовский 2024-05-06 12:44:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Госдуме приняли поправки в законопроект об иноагентах, запрещающие им принимать участие в выборах всех уровней.

Новые корректировки внесли во время второго чтения законопроекта о недопуске к участию в выборах граждан, подавших документы с ошибками.

«Кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента», - говорится на сайте Госдумы.

Уточняется, что данная мера актуальна на выборах в федеральные органы госвласти, органы местного самоуправления и другие ведомства.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий размещать рекламу на ресурсах иноагентов.

#в стране и мире #Запрет #Госдума РФ #иноагенты
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