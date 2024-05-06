Госдума приняла запрет иноагентам на участие в выборах всех уровней

В Госдуме приняли поправки в законопроект об иноагентах, запрещающие им принимать участие в выборах всех уровней.

Новые корректировки внесли во время второго чтения законопроекта о недопуске к участию в выборах граждан, подавших документы с ошибками.

«Кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента», - говорится на сайте Госдумы.

Уточняется, что данная мера актуальна на выборах в федеральные органы госвласти, органы местного самоуправления и другие ведомства.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий размещать рекламу на ресурсах иноагентов.