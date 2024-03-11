Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским компаниям и гражданам размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламировать сами эти ресурсы. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что рекламодатель и рекламораспространитель несут административную ответственность за нарушение нового закона. Для граждан предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 500 тысяч.

При этом нарушением не будет считаться простое цитирование в СМИ материалов иноагентов. Под закон попадают только публикации рекламного характера, размещенные с целью увеличения аудитории таких ресурсов.

Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, многие из тех, кто размещал рекламу на таких ресурсах, финансировали киевский режим.