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Военные священники ЦВО впервые доставили благодатный огонь в Авдеевку

Из Луганска в Авдеевку его перевозили военным автотранспортом. В храме Архистратига Михаила присутствовали военнослужащие и местные жители города.
2024-05-05 21:58:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие и военные священники Центрального военного округа (ЦВО) впервые доставили частицу благодатного огня из Иерусалима в Авдеевку в Луганской Народной Республики (ЛНР). Лампадку с огнем занесли в храм недавно освобожденного населенного пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Благодатный огонь проделал такой путь: из Иерусалима был доставлен Москву, потом в Ростов, потом в Свято- Владимирский кафедральный собор в Луганске, затем в Авдеевку в храм Архистратига Михаила. Такое духовное путешествие совершил,  рассказал старший священник группировки войск «Центр» протоиерей Андрей Канев.

Из Луганска в Авдеевку его перевозили военным автотранспортом. В храме Архистратига Михаила присутствовали военнослужащие и местные жители города.

«Для нас это большая радость, что мы дожили до такого праздника. Всю войну тут были, молились каждое воскресенье около 20 человек, Богородице молились и дома, благодаря Богу остались живы, все дома остались наши целы», - поделилась местная жительница, прихожанка Храма Пресвятого Михаила Ольга.

Она отметила, что храм восстанавливается и жизнь налаживается. Далее благодатный огонь будет передан в полевые храмы, которые находятся в передовых районах проведения спецоперации, где каждый из бойцов сможет прикоснуться к святыне, помолиться и стать участником торжественного Пасхального события.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов

#Пасха #служба #Луганск #военные священники #храм #благодатный огонь #Авдеевка
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