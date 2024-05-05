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Приглашенный на Парад ветеран Люлько рассказал, как дошел до Праги

Семен Люлько участвовал в боях под Будапештом и освобождал Вену. Был ранен, контужен, но остался в строю.
Владимир Рубанов 2024-05-05 15:56:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ветеран Великой Отечественной войны Семен Люлько назвал прекрасным поколением тех, кто сейчас защищает страну в зоне специальной военной операции.

«Я хочу сказать сейчас: вечная слава всем тем, кто сейчас сражается, защищает наше Отечество. У нас сейчас растет прекрасное поколение. Четвертое уже поколение», - сказал Семен Яковлевич.

Когда началась война, 15-летний Семен Люлько сразу пошел на авиационный завод. Проработал там два года, получил четвертый разряд слесаря-сборщика и токаря. Строил оборонительные рубежи в Подмосковье, тушил фугасные бомбы в Москве.

«В первую ночь, когда бомбили, я насчитал до 13 пожаров. Я работал как раз в третью смену, у меня была бочка с водой, мы уже знали про зажигательные бомбы. Ловили их, за хвостовик брали, окунали в воду - и в песок. Москва была темная, как село. Все улицы были перекрыты, мы баррикады строили. Было тяжело», - рассказал ветеран.

В 1942 году погиб брат Семена в городе Лиски Воронежской области. Там сбили его самолет.

«Пришел я в военкомат, они мне говорят: мы вас взять не можем, 17 лет еще нет. Комиссию пройти можно. Я прошел. В 1943 году пришла повестка. Я пошел за расчетом. Начальник отдела кадров говорит: они не имели права вас призывать, у вас бронь. А в военкомате говорят: ничего не можем поделать, через три дня он должен быть в училище. Мы проучились 7 месяцев. Звания нам не присвоили, отправили на фронт», - рассказал Семен Яковлевич.

Семен Люлько участвовал в боях под Будапештом. Был ранен, контужен, но остался в строю.

«Нас повезли в госпиталь, а там на улице даже люди лежали. Нас выбыло очень много, около 50% живой силы, нам пришлось отступить. Восстановились, пришло к нам пополнение и отправились обратно. Мы выбили врага», - рассказал ветеран.

После этого дивизия, в которой служил Семен Люлько, перешла границу Австрии.

«Очень тяжелый переход, лесистая местность. Несли на себе много - минимум 50 кг каждый. Переход большой, свыше 100 километров. Всю ночь шли. Только успели окопаться - на нас высадили десант. Этот десант был ликвидирован, они не ожидали, что мы там уже были», - рассказал Семен Яковлевич.

Советские войска форсировали притоки Дуная. Подразделение Семена Люлько взяло в плен пятерых офицеров. Они рассказали, что все мосты в Вене взорваны, кроме центрального, но он заминирован.

«Мы доложили командованию, вызвали саперов. Нашлись смельчаки. Ночью, несмотря на то что прожекторы светили, они сумели проплыть. И в 5 часов утра мы пошли в наступление. Москва нам 13 апреля 1945 года салютовала, когда мы освободили Вену», - рассказал ветеран.

А дивизию Люлько направили освобождать Прагу, где части СС сопротивлялись до 12 мая. Там советские солдаты встретились с американской пехотной дивизией.

«И на этом для нас война окончилась. Если мы бы не выиграли ту войну, нас бы здесь не было. И не только нас. Когда меня приглашают в посольства, я говорю: и вас, президентов, тоже не было бы», - рассказал ветеран.

Сегодня в Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы. В этом году по Красной площади впервые пройдут участники специальной военной операции. Всего в параде будет задействовано больше 9 тысяч человек.

#9 мая #Парад Победы #Красная площадь #прага #Будапешт #Вена #Ветеран #наш эксклюзив
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