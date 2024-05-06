Американцы активно ищут замену нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в пресс-релизе СВР России.

По данным ведомства, нынешний глава государства начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» жителей Украины, а 20 мая 2024 года полностью утратятся его полномочия на этом посту. При этом подчеркивается, что Вашингтону выгодно оставлять Зеленского на данной должности, поскольку на нем завязаны схемы по финансирования конфликта. Благодаря этому, и Запад, и киевских режим получают колоссальные доходы.

«В то же время американцы активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту.Соответствующие контакты установлены с лидером партии "Евро-пейская солидарность" П. Порошенко и мэром Киева В. Кличко», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что они могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте. В таком случае можно будет списать все неудачи на Зеленского, а вместо него выбрать другого кандидата.

Ранее в СВР России заявили, что Запад обеспокоен ростом апатичных настроений среди жителей Украины.