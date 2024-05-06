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СВР России: Запад обеспокоили апатия среди украинцев и дезертирство в ВСУ

По данным СВР России, среди украинцев выросло недоверие к госинститутам, а в рядах ВСУ увеличилось число случаев дезертирства.
Глеб Владовский 2024-05-06 11:11:28
© Фото: Carlos LujÃ°N, Keystone Press Agency, Globallookpress

Страны Запада выражают обеспокоенность в связи с общественными настроениями на Украине. Об этом сообщили в Службе внешней разведки РФ.

«В Госдепартаменте США и Европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство бесконечным затягиванием конфликта с Россией. Усиливается недоверие к государственным институтам, стремительно распространяется апатия», - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что в рядах ВСУ увеличилось число случаев дезертирства и добровольной сдачи военнослужащих в плен.

Ранее сообщалось, что в ВСУ будут призывать людей, больных ВИЧ, раком, гепатитом и туберкулезом в определенных формах.

 

#Украина #ВСУ #свр #дезертирство
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