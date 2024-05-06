Страны Запада выражают обеспокоенность в связи с общественными настроениями на Украине. Об этом сообщили в Службе внешней разведки РФ.

«В Госдепартаменте США и Европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство бесконечным затягиванием конфликта с Россией. Усиливается недоверие к государственным институтам, стремительно распространяется апатия», - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что в рядах ВСУ увеличилось число случаев дезертирства и добровольной сдачи военнослужащих в плен.

Ранее сообщалось, что в ВСУ будут призывать людей, больных ВИЧ, раком, гепатитом и туберкулезом в определенных формах.