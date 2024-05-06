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Артиллерист Гавр заявил, что чувствует зов крови в борьбе с нацистами

Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Очеретино в ДНР и улучшила тактическое положение в районах Архангельского и Новгородского.
2024-05-06 11:10:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащие группировки «Центр» борются с нацистами, как раньше делали их прадеды, только в современных условиях, заявил механик-водитель БМ-21 «Град». Герои Великой Отечественной войны в составе Бессмертного полка снова на фронте, но теперь как символы Победы рядом с правнуками.

«Гордость испытываешь, зов крови что ли», - сообщил военный с позывным Гавр.

Бойцы высокоточными снарядами и дронами-камикадзе в зоне СВО уничтожили танк Abrams и БМП Bradley американского производства. За сутки потери ВСУ составили до 380 боевиков, об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Доделываем то дело, что прадеды наши начинали делать, боремся также с фашистами. Все то же самое, только в современных условиях», - сообщил механик-водитель БМ-21 «Град» с позывным Гавр.

На поле боя военным группировки «Центр» помогают их прадеды, которые изображены на фотографиях в медалях и орденах за победу во времена Великой Отечественной войны.

«Мама доставала старые фотографии, и я видел, что у него весь пиджак в медалях и орденах», - рассказал старший наводчик БМ-21 «Град» с позывным Фил.

Группировка войск «Центр» нанесла огневое поражение резервам Украины в целях уничтожения путей отступления ВСУ. Фронт на Авдеевском направлении движется вперед, штурмовым группам оказывается огневая поддержка.

Материал подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.

#ВОВ #ВСУ #Армия РФ #наш эксклюзив #прадед
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