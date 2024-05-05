Welt: Запад не смог ударить по отрасли авиаперевозок в России

Западу не удалось санкциями нанести существенный удар по отрасли авиаперевозок в России. К такому выводу пришли журналисты немецкой газеты Die Welt. В прошлом году число рейсов увеличилось примерно на 20 тысяч, достигнув 1,28 миллиона.

«Ключевые санкции Запада против России не возымели действия. Гражданский воздушный транспорт в стране продолжает функционировать», - цитирует RT публикацию.

Напомним, ранее президент Владимир Путин отмечал, что гражданская авиация оказалась в условиях беспрецедентных антироссийских санкций, введенных западными государствами. Однако она эффективно ответила на этот вызов.

По словам главы государства, представители отрасли системно и последовательно решали все возникающие проблемы.