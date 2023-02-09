Путин: России и сейчас завидуют, иначе бы не лезли к нам, но мы будем укреплять себя изнутри и вовне

Глава государства отметил, что страна будет только укреплять себя изнутри и вовне.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что России и сейчас завидуют, в противном случае коллективный Запад не вмешивался бы в дела страны.

«Нам и сейчас завидуют, иначе бы не лезли к нам - в этом все дело. Но пусть потренируются, мы будем только укреплять себя изнутри и вовне», - отметил глава государства после церемонии награждения на торжественном вечере в честь 100-летия гражданской авиации.

Кроме того, российский лидер заявил, что гражданская авиация оказалась в условиях беспрецедентных антироссийских санкций, введенных западными государствами, однако эффективно ответила на этот вызов. По его словам, представители отрасли системно и последовательно решали все возникающие проблемы.