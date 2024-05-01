Трамп назначит для Байдена спецпрокурора после победы на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания собирается назначить специального прокурора для уголовного преследования действующего главы государства Джо Байдена за все преступления, совершенные им на президентском посту. Об этом сообщает издание The New York Times.

В публикации отмечается, что Трамп в своей предвыборной компании объявил о готовности преследовать по закону Байдена и его семью, тем самым используя правовую систему страны в качестве «оружия политического возмездия».

Речь идет о решении Верховного Суда касательно абсолютного иммунитета Трампа и отмены уголовного преследования за все, что было им совершено в период президентства. По словам Трампа, судьба Байдена также зависит от этого решения. Если президент не будет иметь иммунитет, то нынешнего главу США будут судить за все совершенные преступления.

В частности, действующего американского президента планируют привлечь к ответственности за его миграционную политику, которая привела к увеличению нелегальных въездов в страну.

Напомним, в ноябре текущего года в США пройдут президентские выборы, на данный момент Байден уступает Трампу в популярности в семи ключевых штатах. Именно решение жителей этих штатов сможет определить исход президентской гонки.