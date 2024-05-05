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Пушилин поздравил жителей ДНР с Пасхой

Глава ДНР пожелал православным верующим региона душевного тепла и радости.
Елизавета Кондрикова 2024-05-05 04:44:31
© Фото: Petrov Sergey, news.ru Globallookpress

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей региона с праздником Пасхи, сам он посетил праздничное богослужение в одном из храмов Донецка вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко.

«Дорогие православные жители Донецкой Народной Республики, примите самые теплые поздравления со Светлым Христовым Воскресением!.. Друзья! Пусть сегодняшний день подарит вам душевное тепло и наполнит дома радостью», - написал главы региона в своем Telegram-канале.

Пушилин также отметил всех, кто в этот Светлый праздник молится за защитников на передовой и за родную землю.

Напомним, ранее сообщалось о том, что тысячи верующих Мариуполя пришли в храмы города на пасхальные службы, в одном из храмов прихожане прошли крестным ходом.

Президент России Владимир Путин также принял участие в праздничном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве, около полуночи глава страны прибыл в храм вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Президент старается не пропускать службы на главные церковные праздники.

#Донецк #Пасха #ДНР #денис пушилин #верующие
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