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В храмах Мариуполя проходят праздничные богослужения

Праздничные службы на Пасху посетили также жители Херсонской области, прихожане молятся о победе и защите.
Елизавета Кондрикова 2024-05-05 03:03:28
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

В храмах Мариуполя проходят пасхальные богослужения, в один из главнейших храмов города прибыли более тысячи человек, сообщило агентство РИА Новости.

Уточняется, что в одном из храмов прихожане прошли крестным ходом. На пасхальное богослужение в один из главных храмов города - Свято-Николаевский кафедральный собор - пришли более тысячи верующих.  

Богослужения в том числе проходят в храмах Херсонской области вблизи передовой, православные верующие приходят помолиться о победе и защите, несмотря на сложную обстановку.  

Напомним, президент России Владимир Путин также посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Российский лидер старается не пропускать церковные службы во время основных православных праздников. Он отмечает, что Пасха объединяет россиян вокруг высоких идеалов.  

#Пасха #мариуполь #верующие #храмы #пасхальное богослужение
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