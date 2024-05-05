В храмах Мариуполя проходят праздничные богослужения

В храмах Мариуполя проходят пасхальные богослужения, в один из главнейших храмов города прибыли более тысячи человек, сообщило агентство РИА Новости.

Уточняется, что в одном из храмов прихожане прошли крестным ходом. На пасхальное богослужение в один из главных храмов города - Свято-Николаевский кафедральный собор - пришли более тысячи верующих.

Богослужения в том числе проходят в храмах Херсонской области вблизи передовой, православные верующие приходят помолиться о победе и защите, несмотря на сложную обстановку.

Напомним, президент России Владимир Путин также посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Российский лидер старается не пропускать церковные службы во время основных православных праздников. Он отмечает, что Пасха объединяет россиян вокруг высоких идеалов.