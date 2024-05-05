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Теннисист Рублев выиграл турнир «Мастерс» в Мадриде

Призовой фонд турнира в Испании превышал 7,8 миллиона евро.
Владимир Рубанов 2024-05-05 22:47:36
© Фото: Irina R. Hipolito Keystone Press Agency, Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в финале турнира серии ATP «Мастерс 1000» в Мадриде.

Матч закончился со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

В 1/4 финала Рублев победил хозяина корта испанца Карлоса Алькараса со счетом 4:6, 6:3, 6:2. В полуфинале россиянин обыграл американца Тэйлора Фритца.

Это второй турнир серии «Мастерс», который выиграл Рублев. В 2023 году россиянин стал победителем на грунтовом корте в Монте-Карло, обыграв в финале датчанина Хольгера Руне.

Всего на счету 26-летнего российского теннисиста 16 побед на турнирах ATP. Россиянин является 8-й ракеткой мира.

Призовой фонд турнира в Испании превышал 7,8 млн евро. Победитель получит $963,2 тыс. В прошлом году турнир выиграл испанец Карлос Алькарас.

#Спорт #испания #Мадрид #теннис #андрей рублев #atp #мастерс
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