Запад хочет нанести православию непоправимый ущерб, заявил Лавров

У Запада есть желание нанести непоправимый ущерб православию - чтобы православный мир оказался под руководством патриарх Константинополя, которым находится под влиянием США. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Искореняют православие (в самопровозглашенном Косово). Это совершенно очевидно. Западу это нравится», - цитирует слова Лаврова боснийский телеканал «АТВ».

По словам главы внешнеполитического ведомства, патриарх Константинополя находится под прямым управлением США, зависит от них финансово и выполняет все "причуды" Америки.

Владимир Путин в своем обращении к православным христианам в день Светлого Христова Воскресения отметил работу Русской православной церкви и других христианских конфессий, которая ориентирована на сохранение «богатейшего исторического, культурного и духовного наследия» страны, и их вклад в укреплении института семьи, воспитании молодого поколения и утверждении в обществе нравственных ценностей.