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По городам России отправился поезд Минобороны «Сила в правде»

Уникальный состав демонстрирует достижения армии и флота.
Сергей Лебедев 2024-02-23 20:46:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Тематический поезд Министерства обороны Российской Федерации «Сила в правде» отправился из Москвы по городам страны. Уникальный состав, который демонстрирует достижения армии и флота, с Киевского вокзала провожали сотни людей.

Старт патриотической акции дал заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин, отметив, что ее основная цель - предотвращение попыток фальсификации истории.

«Примечательно, что акция стартует в знаменательную для нашей страны дату - День защитника Отечества. И этот праздник неразрывно связан с историей нашей страны. Он знаменует подвиги наших предков и современников, всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине», - отметил генерал-полковник.

Маршрут поезда составит около 34 000 километров. Состав сделает более 70 остановок в разных регионах России.

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