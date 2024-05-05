Лавров заявил, что Швейцария врет о желании позвать РФ на конференцию

Власти Швейцарии врут о своем желании позвать Россию на конференцию по Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ.

«Когда наши швейцарские коллеги заявляют о желании позвать Россию на первую конференцию, то они говорят неправду», - сказал Лавров.

Москва не намерена принимать участие в швейцарской конференции и других мероприятиях, на которых продвигается так называемая «формула Зеленского», сказал глава МИД России. Такая позиция России всем давно известна, добавил он.

Лавров назвал швейцарскую конференцию «пародией на переговоры». Он отметил, что на Западе России «пока разговаривать не с кем», потому что никто из украинского, американского и европейского руководства не готов к серьезному разговору.

«Конференция по Украине» не будет посвящена «выработке взаимоприемлемых подходов», как заявляют в Берне, потому что никто не позволит Швейцарии отойти от «формулы Зеленского», сказал Лавров. Швейцарская Конфедерация давно уже не нейтральная страна, она в рядах тех, кто поддерживает и вооружает киевский режим, подчеркнул глава МИД России.

В то же время, по словам Лаврова, Запад бесчестно лжет о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине. В Москве всерьез открыты к переговорам «на основе реалий». Это все тоже знают, причем на фактах, сказал министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта без участия России бессмысленны.