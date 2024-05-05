Президент Швейцарии исключила поставки оружия Украине

Швейцария не намерена поставлять оружие Украине, заявила президент страны Виола Амхерд. С ее слов, не поможет даже закон «О чрезвычайном положении», который можно было бы применить для реализации поставок, но он не обсуждался.

«К праву на чрезвычайную ситуацию можно прибегнуть только в случае крайней необходимости, как, например, во время кризиса, вызванного COVID-19. В настоящее время парламент обсуждает поправку к закону о военном имуществе», - цитирует швейцарского лидера газета Blick.

Амхерд добавила, что Швейцария продолжит покупать боеприпасы, игнорируя потребности Украины.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что для прекращения конфликта на Украине необходимо перестать поставлять оружие. Захарова назвала его слова «грандиозным признанием», уточнив, что это и есть «формула мира».