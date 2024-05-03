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Захарова ответила Боррелю про прекращение поставок оружия Киеву

Боррель ранее заявил, что без поставок Западом оружия Киеву конфликт на Украине «закончится за две недели».
Ирина Егорова 2024-05-03 22:28:18
© Фото: Petrov Sergeynews.ru, Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля «грандиозным признанием». Ранее он заявил, что без военной помощи от Запада Украина потерпит поражение в конфликте за две недели.

«Грандиозное признание! Вот вам и вся "формула мира" - прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму», - написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее Захарова призвала западные страны отказаться от «формулы мира» Зеленского. Она подчеркнула, что Россия делает все, чтобы закончить войну, начатую в 2014 году. Для этого страны должны прекратить поддерживать неонацистский режим в Киеве.

#оружие #Киев #Мария Захарова #Жозеп Боррель #поставки #формула мира
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