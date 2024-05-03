Захарова ответила Боррелю про прекращение поставок оружия Киеву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля «грандиозным признанием». Ранее он заявил, что без военной помощи от Запада Украина потерпит поражение в конфликте за две недели.

«Грандиозное признание! Вот вам и вся "формула мира" - прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму», - написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее Захарова призвала западные страны отказаться от «формулы мира» Зеленского. Она подчеркнула, что Россия делает все, чтобы закончить войну, начатую в 2014 году. Для этого страны должны прекратить поддерживать неонацистский режим в Киеве.