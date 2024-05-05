Две мощные вспышки произошли на Солнце за сутки

Две мощные вспышки разницей в шесть часов зарегистрированы на Солнце. Им присвоен высший балл X, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН).

«Взрыв зарегистрирован в том же участке Солнца, что и предыдущая вспышка. Максимум зарегистрирован в 14.54 по Москве. Это означает, что между двумя событиями прошло всего около 6 часов», - сказано в сообщении.

В лаборатории уточняют, что значительные дозы лучистой радиации поглощены верхней атмосферой Земли. Возможны перебои в работе коротковолновой радиосвязи. Также ученые попросили не связывать данные вспышки с магнитными бурями, которые ожидаются в столице в начале следующей недели. Так как они вызваны другими, произошедшими ранее процессами. Геомагнитные последствия после данных двух вспышек могут проявиться не раньше среды - специалисты выясняют их характер.

Вспышки на Солнце могут вызывать магнитные бури, которые способны привести к сбоям в работе энергетических и навигационных систем и влиять на самочувствие людей. В последнее время магнитные бури вызывают в мегаполисах северное сияние.