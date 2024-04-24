На Солнце заметили угрожающие магнитными бурями пятна

После тройной солнечной вспышки на звезде образовалось 15 пятен, которые могут быть предвестниками магнитных бурь. При этом сами вспышки не повлияли на магнитосферу, так как освободившаяся энергия не попала в Землю. Об этом «Звезде» рассказал заместитель директора Института прикладной геофизики им. Федорова Вадим Коломин.

«Сегодня ночью на Солнце произошло три вспышки, в нашем представлении слабые. Последствий этих вспышек на Земле мы не прогнозируем. В рентгеновском диапазоне к нам пришла немного повышенная радиация, поскольку это все визуализировано, но конкретно по этим вспышкам магнитных бурь не ожидаем», - заявил Коломин.

На сегодняшний день на Солнце наблюдается 15 пятен, которые являются предвестниками магнитных бурь. Это является превышением нормы - обычно на звезде наблюдается три-шесть пятен. Что касается ночных вспышек, то для образования магнитной бури нужно, чтобы солнечный ветер дошел до Земли, но этого не произошло.

Напомним, что синоптики ранее предупредили о том, что Солнце готовит Земле космический шторм. На звезде происходит стремительное накопление вспышечной энергии на стороне, обращенной к нашей планете. Активность рентгеновских лучей достигла максимальных значений с начала года. Существует вероятность того, что Земля столкнется с потоками мощного солнечного излучения.