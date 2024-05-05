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В курортной станице на Кубани загорелась база отдыха

Пожар распространился на территории в 1 тыс. квадратных метров, горят нежилые постройки.
Елизавета Кондрикова 2024-05-05 01:07:14
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости

В Краснодарском крае загорелись здания, принадлежащие базе отдыха, пожар распространился на территории в 1 тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

«В станице Голубицкая горят три нежилых здания на территории базы отдыха», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что к тушению пожара привлекли 51 человека и 15 единиц техники министерства.

Возгорание случилось в курортной станице на берегу Азовского моря. О степени повреждений и наличии пострадавших информация не приводится.

Напомним, накануне стало известно, что МЧС России рассматривает ужесточение наказания за нарушение обязательных требований пожарной безопасности. Предлагается увеличить штрафы, а также ввести ответственность за неправильное проектирование автоматических систем пожаротушения.

#пожар #Краснодарский край #МЧС РФ #курорт #база отдыха #ликвидация пожара
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