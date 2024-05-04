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МЧС хочет увеличить штрафы за нарушения пожарной безопасности

Также законопроект министерства предполагает введение ответственности за ошибки в проектировании автоматических систем пожаротушения (АСП), штрафы могут достигать 800 тыс. рублей.
Елизавета Кондрикова 2024-05-04 04:09:58
© Фото: Petrov Sergey, news.ru Globallookpress

МЧС России считает недостаточными по уровню влияния существующие штрафы за нарушения обязательных требований пожарной безопасности и вынесло предложение по их увеличению. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Существующие размеры административных штрафов требуют пересмотра ‎в сторону увеличения», - цитирует ТАСС текст пояснительной записки к документу.

Представленная инициатива министерства также предполагает введение ответственности за ошибки в проектировании автоматических систем пожаротушения (АСП), будет введен штраф от 600 до 800 тысяч рублей.

Вывод о необходимости подобного нововведения был сделан по итогу системного анализа пожаров и их последствий. Уточняется, что количество жертв и пострадавших почти в 5 раз ниже в случаях, когда АСП была установлена исправно.

#пожар #законопроект #МЧС России #противопожарная безопасность #административные штрафы
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