МЧС хочет увеличить штрафы за нарушения пожарной безопасности

МЧС России считает недостаточными по уровню влияния существующие штрафы за нарушения обязательных требований пожарной безопасности и вынесло предложение по их увеличению. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Существующие размеры административных штрафов требуют пересмотра ‎в сторону увеличения», - цитирует ТАСС текст пояснительной записки к документу.

Представленная инициатива министерства также предполагает введение ответственности за ошибки в проектировании автоматических систем пожаротушения (АСП), будет введен штраф от 600 до 800 тысяч рублей.

Вывод о необходимости подобного нововведения был сделан по итогу системного анализа пожаров и их последствий. Уточняется, что количество жертв и пострадавших почти в 5 раз ниже в случаях, когда АСП была установлена исправно.