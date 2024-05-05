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Сын британского фронтовика Броуз рассказал о коллекции техники из СССР

По словам члена британского военно-исторического клуба Дэвида Броуза, в его коллекции есть три образца советской военной техники: ГАЗ-67, ЗИС-5 и БРДМ.
Максим Крюков 2024-05-05 13:56:30
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Сын участника Второй мировой войны британец Дэвид Броуз, который присутствовал на генеральной репетиции Парада Победы на Красной площади в Москве, давно заинтересовался советской и русской военной историей.

Он рассказал корреспонденту «Звезды», что вместе с другими англичанами занимается военно-исторической реконструкцией, а в его частной коллекции есть целых три советских машины.

«Мы участвуем в спектаклях, в полевых выходах. В моей частной коллекции есть 3 советских военных машины: ГАЗ-67, ЗИС-5 и БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина. - Прим.ред.)», - поделился Броуз.

Британец отметил, что впервые он посетил российскую столицу в 2008 году. И теперь он снова приехал сюда «по зову сердца».

«Я приехал, в первую очередь, чтобы отметить годовщину Великой Победы Советского Союза и его союзников над немецко-фашистскими захватчиками. Вторая причина — поддержать вашу страну в той борьбе, которую она ведет против современных неонацистов в мире», - отметил Броуз.

Он подчеркнул, что на Параде Победы в Москве можно увидеть военную технику, «которую не увидишь ни в какой другой день».

«Помимо танка Т-34, на параде представлен также "Искандер". За этим интересно наблюдать», - сказал британец.

Помимо 2008 и текущего года, Дэвид Броуз приезжал в Москву и в 2022 году. Тогда он участвовал в марше «Бессмертного полка» в Москве, с собой он привез большой портрет своего отца и прошел с ним по центру города. Отец Броуза - участник Второй мировой войны. Он попал на фронт в 1945 году будучи 16-летним юношей — записался добровольцем в Королевские Военно-морские силы.

В этом году, как рассказал Министр обороны России Сергей Шойгу, в Параде Победы на Красной площади будут задействованы участники специальной военной операции. В нем примут участие более 9 000 человек и 70 единиц техники.

#Парад Победы #наш эксклюзив #британец #коллекция #советская техника
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