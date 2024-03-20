В Параде Победы примут участие более 9 тысяч человек и 75 единиц вооружения

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил, что на параде, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 9 000 человек и 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация ВКС РФ.

«В этом мероприятии будут задействованы более девяти тысяч человек и семидесяти пяти единиц вооружения и военной техники, а также авиация Воздушно-космических сил», - сказал он на заседании коллегии Минобороны России.

По словам главы российского оборонного ведомства, в состав пешей колонны включены полки, батальоны, роты по видам и родам войск Вооруженных сил РФ, а также расчеты участников специальной военной операции, суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцев, военнослужащих-женщин, казаков и сводный военный оркестр.

Шойгу сообщил, что в 2024 году военные парады пройдут в 28 городах страны. В них примут участие более 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.