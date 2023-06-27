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Зенитчики ЗВО уничтожили разведывательный дрон противника в зоне спецоперации

03:00 27.06.2023
За успешное выполнение боевых задач в зоне СВО командир взвода зенитно-реактивной батареи получил свои первые офицерские погоны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Зенитчики Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции уничтожают беспилотники украинских националистов и другие воздушные цели. Видео с линии соприкосновения публикует Минобороны России.

© Минобороны России

Расчет самоходной спаренной зенитной установки ЗУ-23-2 в районе ожидания получил срочную боевую задачу на уничтожение разведывательного беспилотника самолетного типа.

«У нас сейчас два применения. Это ПЗРК и второе, так как у противника есть БПЛА, работаем по ним на дистанции», - рассказал командир взвода зенитно-реактивной батареи с позывным «Заноза».

Командир взвода зенитно-реактивной батареи получил на передовой свои первые офицерские погоны и выписку из приказа о назначении на офицерскую должность. За успехи в боевой работе и сбитый самолет противника командование отметило старшего сержанта.

«Мой ратный путь начинался с начала СВО. Я заходил сюда с первыми полками. Хорошо, надеюсь, выполнял свою работу, потому и наградили. Сбил украинский истребитель, который отрабатывал по нашей группе. Только нашим отделением были уничтожены два истребителя противника. Объективный контроль это подтвердил», - отметил младший лейтенант.

Личный состав расчета поздравил своего командира с назначением на должность и присвоением первого офицерского звания. Позывной «Заноза» стал примером мужества и героизма для своих подчиненных.

Накануне бойцы штурмовой группы ВДВ рассказали, как им удалось захватить опорные пункты националистов в зоне СВО. Штурмовики атаковали боевиков с нескольких направлений. Наблюдательный пункт противника закидали гранатами и с ходу ворвались на позиции. Оказавшие сопротивление боевики были уничтожены, несколько человек сдались российским бойцам.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.  

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