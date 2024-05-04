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Зима решила вернуться в Свердловскую область

В регионе прошли ледяной дождь и обильный снегопад, порывы ветра достигают 21 м/с.
Максим Крюков 2024-05-04 08:39:21
© Фото: glavaekbofficial/Telegram © Видео: ekattop, glavaekbofficial/Telegram

На Свердловскую область обрушился снегопад. Непогода застала местных жителей в ночь на субботу, 4 мая. Уже на утро пользователи выложили в социальные сети кадры заснеженных улиц.

Очевидцы отмечают сложную ситуацию в городах Дегтярск и Ревда, а также в Нижнесергинском округе. В некоторых районах повалились деревья. Энергетики компании «Россети Урал» оценивают повреждения линий электропередачи после ледяного дождя, обильного снегопада, резкого понижения температуры и порывов ветра до 21 м/с.  

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рекомендовал горожанам быть внимательными на улице. На борьбу с весенней аномалией выехала спецтехника.

«Последний месяц весны принес неприятные сюрпризы в виде заморозков и обильного снегопада», - написал он в своем Telegram-канале.

Градоначальник напомнил, что многие владельцы автомобилей уже «переобулись» на летнюю резину, и призвал воздержаться их от поездок на личном транспорте, чтобы не усложнять работу коммунальных служб.

Накануне утром снег выпал в Татарстане. По прогнозам метеорологов, осадки в виде дождя, мокрого снега и снега ожидаются в республике в течение пятницы и субботы. Жителей предупредили, что местами порывы ветра будут достигать 17-22 м/с.

#Свердловская область #Непогода #снегопад #аномалия
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