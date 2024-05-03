В Татарстане выпал майский снег

В Татарстане выпал снег утром 3 мая. Об этом сообщили в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.

По прогнозам синоптиков, осадки в виде дождя, мокрого снега и снега ожидаются в течение пятницы и субботы.

«В пятницу, 3 мая, и в субботу, 4 мая, сохранится неустойчивый характер погоды», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

Также сообщается, что в регионе усилится северо-западный ветер - местами порывы будут достигать 17-22 м/с. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит 0...+3 градуса, местами ожидаются заморозки на воздухе и почве до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +2...+7 градусов. Кроме того, на дорогах местами могут образоваться гололедица и снежный накат.