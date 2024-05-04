Экипажи Су-25 ВКС России уничтожили опорник ВСУ в зоне спецоперации

Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил РФ отработали по опорным пунктам и живой силе украинских боевиков в зоне ответственности группировки войск «Центр». Кадры боевых вылетов российских военнослужащих опубликовало Министерство обороны России.

Летчики нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Согласно докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.

«На командном пункте получили боевую задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выдвинулись в район выполнения боевых задач. Отработали ракетами НАР С-8. По докладу ПАН оценка отлично», - сказал летчик Су-25 Сергей.

В ходе выполнения боевой задачи летчики уничтожили специальную технику и живую силу неприятеля, отметили в МО РФ.

Ранее в Минобороны России показали, как экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Помимо этого, неуправляемыми авиационными ракетами летчики уничтожили ангары с техникой украинских боевиков.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.