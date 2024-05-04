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На Кубе анонсировали открытие новых рейсов из Москвы в июне и зимой

По словам министра, Куба планирует диверсифицировать направления туров из России на остров, добавив рейсы в новые кубинские города.
Елизавета Кондрикова 2024-05-04 05:37:00
© Фото: McPHOTOM. Gann via www.imago-im Globallookpress

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда анонсировал новые рейсы из Москвы на остров в июне текущего года и зимой, в летний месяц будут добавлены рейсы из Москвы в крупнейшие курорты Кайа-Коко и Варадеро, зимой - новые туры в курортный город Кубы Ольгин.

«В этом году в наши задачи входит привлечь более 200 тыс. туристов из России... На самом деле мы бы хотели, чтобы сюда прибыл миллион русских туристов. Нам надо разрабатывать новые продукты, подходящие для российского рынка», - цитирует ТАСС слова Гранда, сказанные им на Международной туристической ярмарке на Кубе.

Министр также рассказал о намерении властей Кубы диверсифицировать направления из России, распространить полеты не только в главные курортные точки. Для Гаваны важно, чтобы туристы знали страну не только как пляжи. Отдельно он подчеркнул, что в планах запустить вылеты из Санкт-Петербурга, в частности в Гавану, добавив их к вылетам из российской столицы.

Напомним, ранее о готовности российской стороны увеличить количество рейсов на остров заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В феврале текущего года министр назвал главным условием наличие спроса на туристические услуги этой латиноамериканской страны.

#Россия #Куба #рейсы #курорт #Гавана
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