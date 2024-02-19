Лавров: Россия готова увеличить количество авиарейсов на Кубу

Россия готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, если будет спрос на туристические услуги латиноамериканской страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, сейчас осуществляется около десятка рейсов в неделю.

«Если будет спрос на туристические услуги Кубы, я думаю, будет решен вопрос о дополнительных рейсах», - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее Сергей Лавров прибыл с визитом на Кубу. Там началась его поезда по Латинской Америке.

У министра иностранных дел России также запланированы переговоры в Венесуэле и Бразилии.