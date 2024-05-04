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Аргентина ответила на слова испанского министра о Милее и «веществах»

В канцелярии президента Аргентины напомнили испанскому премьер-министру Педро Санчесу о коррупционном скандале с его женой.
Ян Брацкий 2024-05-04 05:22:11
© Фото: Cristobal Basaure Araya, Keystone Press Agency, Global Look Press

Власти Аргентины назвали «клеветническими и оскорбительными» высказывания главы испанского Минтранса Оскара Пуэнте, который ранее заподозрил президента Аргентины Хавьера Милея в употреблении неких веществ. К тому же испанский чиновник назвал Милея «очень плохим человеком».

«Я видел Милея по телевизору и сказал, слушая его, что не знаю, в каком состоянии, до приема или после приема каких веществ он вышел и сказал это», - приводит газета Mundo слова министра Пуэнте.

Канцелярия президента Милея отвергла высказывания министра транспорта Испании, намекнув на внутренние проблемы официального Мадрида.

«У правительства премьера Испании Педро Санчеса есть более важные проблемы, например, обвинения в коррупции, выдвинутые против его жены», - говорится в сообщении канцелярии президента Аргентины в социальной сети X.

Между тем, все больше аргентинцев недовольны политикой Хавьера Милея. На прошлой неделе около 800 человек вышли на акции протеста в Буэнос-Айресе. Демонстранты выступили против реформы образования. Митингующие требовали оставить высшее образование бесплатным и доступным для всех.

#испания #скандал #Аргентина #Хавьер Милей
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