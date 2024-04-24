Сотни тысяч аргентинцев вышли на протест против реформы образования

Около 800 тысяч человек приняли участие в акции протеста на улицах Буэнос-Айреса, выступая против реформ властей Аргентины в сфере образования. Об этом сообщила газета Pagina 12.

Граждане республики выразили недовольство продвигаемыми администрацией президента Хавьера Милея реформ, предусматривающих в том числе сокращение госфинансирования системы образования. Демонстранты требуют прежде всего оставить обучение в вузах страны бесплатным и доступным для каждого человека, передает ТАСС.

Организованные представителями 57 государственных университетов республики демонстрации прокатились по всей стране. Кроме того, в акции приняли участие несколько профсоюзов.

Напомним, что 10 декабря 2023 года Милей, после того как вступил на должность главы государства, выступил с речью, во время которой он рассказал о критической ситуации в стране и заявил о необходимости принятия «шоковых мер в экономике». Аргентинский лидер выступает за минимальное вмешательство государства. Также в качестве мер борьбы с инфляцией он допускает упразднение ЦБ страны и долларизацию экономики.