Politico: список запросов Украины возглавили беспилотники MQ-9 Reaper

Беспилотники MQ-9 Reaper являются приоритетом в списке помощи, которую Украина запрашивает у США, страна намерена использовать их для разведки, пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники.

«Украина все больше заинтересована в получении разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper из США, что в последние месяцы подняло его на вершину списка пожеланий», - говорится в публикации.

Уточняется, что Киев готовится к летним операциям и ищет новые способы, которые помогли бы идентифицировать цели, передает RT. Именно поэтому в последнее время наблюдается рост интереса к этим дронам, Киеву нужно любое преимущество на поле боя.

Издание подчеркивает, что Вашингтон все еще опасается поставлять их Киеву, так как боится их уничтожения российской стороной.

Напомним, в конце апреля на Украину прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг, в ходе своей поездки он признал невыполнение Альянсом всех своих обещаний в отношении военной помощи Киеву и пообещал увеличение потока боеприпасов и оружия.