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Минобороны Украины объяснило «исчезновение» Умерова

В минобороны Украины сообщили, что с конца апреля Рустем Умеров находился в командировке, но не стали уточнять, где именно.
Ян Брацкий 2024-05-04 04:25:20
© Фото: Pool Ukrainian Presidentia, Keystone Press Agency, Global Look Press

Около месяца все документы украинского минобороны подписывал заместитель главы ведомства Иван Гаврилюк, тогда как сам министр Рустем Умеров находился в командировке. Об этом сообщает агентство УНИАН. Первыми исчезновение Умерова заметили журналисты, обратившие внимание на подпись Гаврилюка под документом от 27 апреля о военно-врачебных комиссиях.

«Приказы министерства обороны Украины вместо министра Рустема Умерова начал подписывать его заместитель Иван Гаврилюк. Причем в статусе "временно исполняющего обязанности министра обороны"», - говорится в материале.

В минобороны не уточнили, куда именно был откомандирован Умеров и вернулся ли он к настоящему времени к исполнению своих обязанностей.

Умеров возглавил минобороны в сентябре 2023 года. На этой должности он сменил Алексея Резникова, которого СМИ и общественники часто критиковали за коррупцию.

#Украина #Зеленский #ВСУ #Рустем Умеров
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