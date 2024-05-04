Минобороны Украины объяснило «исчезновение» Умерова

Около месяца все документы украинского минобороны подписывал заместитель главы ведомства Иван Гаврилюк, тогда как сам министр Рустем Умеров находился в командировке. Об этом сообщает агентство УНИАН. Первыми исчезновение Умерова заметили журналисты, обратившие внимание на подпись Гаврилюка под документом от 27 апреля о военно-врачебных комиссиях.

«Приказы министерства обороны Украины вместо министра Рустема Умерова начал подписывать его заместитель Иван Гаврилюк. Причем в статусе "временно исполняющего обязанности министра обороны"», - говорится в материале.

В минобороны не уточнили, куда именно был откомандирован Умеров и вернулся ли он к настоящему времени к исполнению своих обязанностей.

Умеров возглавил минобороны в сентябре 2023 года. На этой должности он сменил Алексея Резникова, которого СМИ и общественники часто критиковали за коррупцию.