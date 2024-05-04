Bloomberg сообщил о коррупционных рисках в минобороны Украины

Ряд специфических коррупционных рисков в минобороны Украины выявили эксперты специальной военной комиссии на фоне российской спецоперации. Об этом пишет Bloomberg, со ссылкой на замминистра обороны Украины Юрия Джигира.

По его словам, введен «двухэтапный механизм» закупок в интересах ведомства. Запущен дополнительный контроль и проверка качества, в то время, как две госкомпании осуществляют надзор за покупками, снижая потенциальные риски. Джигир также сообщил, что оборонное ведомство активировало участие в программах НАТО по оказанию помощи странам в продвижении военных реформ.

«Министерство также работает с американскими коллегами в рамках усилий, чтобы унять тревогу по поводу того, как украинские вооруженные силы хранят и используют западные боеприпасы», - пишет агентство.

Сообщения о коррупционных скандалах на Украине происходят регулярно. Согласно опросам местных СМИ, более половины жителей страны считают коррупцию самой большой угрозой для ее развития.

Ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что из-за нового закона о мобилизации на Украине ценник на справки, позволяющие «откосить» от службы в армии, вырастет в разы. Кроме того, многим украинцам из-за изменений в законодательстве придется покупать документы нового образца.