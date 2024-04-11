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Всплеск коррупции предрекли Украине из-за нового закона о мобилизации

По словам эксперта, количество желающих дать взятку украинским военкоматам заметно сократится, так как купить новую справку смогут только богачи.
Алексей Курильченко 2024-04-11 16:09:20
© Фото: Koshmal Victor, ZUMAPRESS, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Из-за нового закона о мобилизации на Украине ценник на справки, позволяющие «откосить», вырастет в несколько раз. При этом многим украинцам из-за изменений в законодательстве придется заново покупать документ. Об этом «Звезде» рассказал политолог Владимир Корнилов.

«Надо понимать, что большая часть мужского населения на Украине еще в начале всей этой кампании "могилизации" получила липовые справки. Они купили их, заплатив немаленькие суммы различным медкомиссиям и военкоматам. Теперь их фактически облагают новым "налогом". Сейчас цена возрастет на "нолик" как минимум. И позволить себе это смогут только очень богатые люди», - заявил политолог.

Эксперт отметил, что подсчитать число людей, которые попадут под новый закон о мобилизации, невозможно, учитывая число мужчин, купивших справки. Однако Зеленский неоднократно утверждал западным СМИ, что ему требуется от 300 до 500 тысяч человек. По словам политолога, эти цифры взяты «с пололка», так как глава киевского режима в своих интервью постоянно называл разные цифры.

Напомним, что 11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Согласно новому указу, военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе живущие за границей, обязуются в течение 60 дней после объявления о мобилизации явиться в военкоматы и предоставить актуальную информацию о себе. В ином случае им грозят проблемы, в том числе запрет на управление автомобилем и блокировка банковских счетов.

#Украина #коррупция #наш эксклюзив #взятки #мобилизация #Владимир Корнилов
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