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Москвичей предупредили о резком усилении ветра

Из-за штормового ветра температура на улице будет ощущаться на 3-4 градуса холоднее.
Ирина Егорова 2024-05-04 22:52:57
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

В ближайшие часы в Москве прогнозируется сильный ветер. Жителей и гостей столицы предупреждает об этом комплекс городского хозяйства столицы.

«В столице ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице», - сказано в сообщении в Telegram-канале.

Предупреждение о сильном ветре актуально до воскресенья 5 мая включительно. Погода на Пасху установится холодная и «штормовая», ранее отмечал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Температура воздуха поднимется до +5...+10 градусов. Из-за ветра она будет ощущаться на 3-4 градуса холоднее. Возможен дождь.

#Москва #Погода #дождь #ветер #выходные #предупреждение #граждане
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