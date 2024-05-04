Москвичей предупредили о резком усилении ветра

В ближайшие часы в Москве прогнозируется сильный ветер. Жителей и гостей столицы предупреждает об этом комплекс городского хозяйства столицы.

«В столице ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице», - сказано в сообщении в Telegram-канале.

Предупреждение о сильном ветре актуально до воскресенья 5 мая включительно. Погода на Пасху установится холодная и «штормовая», ранее отмечал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Температура воздуха поднимется до +5...+10 градусов. Из-за ветра она будет ощущаться на 3-4 градуса холоднее. Возможен дождь.