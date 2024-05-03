На Пасху в Москве ожидаются сильные дожди и штормовой ветер

В Москве на Пасху ожидается ухудшение погоды. Виной тому станет североатлантический циклон, сопровождаемый дождями с интенсивностью до 6-9 мм. Об этом в беседе со «Звездой» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сильнее будет лить в ночь на воскресенье, когда ожидается прохождение через Москву центра ненастного атмосферного вихря. Поэтому в течение суток будет довольно холодно», - отметил синоптик.

По его словам, температура воздуха поднимется до +5...+10 градусов. Скорость ветра достигнет «штормовых» 15 метров в секунду.

«Из-за этого будет казаться на 3-4 градуса холоднее. На Пасху надо одеваться потеплее и не забыть зонт», - добавил Тишковец.

Напомним, ранее синоптик сообщал о перманентном арктическом вторжении в центральной части России.