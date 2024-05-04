Минфин Турции ожидает, что в мае уровень инфляции превысит 70%

Инфляция в Турции в мае превысит 70%, сказал турецкий министр финансов Мехмет Шимшек.

«Мы достигнем пика в мае, когда уровень инфляции превысит 70%», - цитирует его телеканал TGRT.

Однако после начнет быстро снижаться, благодаря программе, реализуемой властями, добавил глава минфина. По его словам, однозначный уровень инфляции ожидается в 2026 году. Шимшек назвал это процесс «долгим путем, который Турция пройдет».

Из-за тенденций месячных инфляций повышается также ключевая ставка в стране. Так, в последний раз Центральный банк повысил ее до 50%. Жесткая денежно-кредитная политика сохранится до момента, пока не будет достигнуто значительное и стабильное снижение инфляционного тренда, заявлял ранее турецкий регулятор.