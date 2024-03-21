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ЦБ Турции повысил ключевую ставку до нового максимума

Жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до момента, пока не будет достигнуто значительное и стабильное снижение инфляционного тренда.
Ирина Егорова 2024-03-21 16:15:01
© Фото: Altan Gocher, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Центральный банк Турции повысил ключевую ставку на 500 базисных пунктов - с 45% до 50%. Решение регулятора связано с тенденциями месячной инфляции, которая в феврале оказалась выше ожиданий.

«Инфляция в сфере услуг, инфляционные ожидания, геополитические риски и рост цен на продукты питания поддерживают инфляционное давление», - сообщается на сайте  турецкого ЦБ.

Турецкий регулятор уточняет, что жесткая денежно-кредитная политика сохранится до момента, пока не будет достигнуто значительное и стабильное снижение инфляционного тренда. Не исключено и усиление мер в случае ухудшения ситуации.

Регулятор начал циклично повышать ключевую ставку с июня 2023 года. В январе ключевую ставку подняли до 45% годовых, что стало максимальной цифрой с 2003 года.

#в стране и мире #Турция #инфляция #Ключевая ставка #Центробанк #повышение #"лира"
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