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RTE: протаранившего ворота посольства РФ оправдали за опасное вождение

Инцидент произошел у здания посольства в Дублине в 2022 году, правонарушителя обвинили в опасном вождении и преступном причинении ущерба.
Елизавета Кондрикова 2024-05-04 02:01:50
© Фото: Cezary Kowalski, Keystone Press Agency Globallookpress

В Ирландии частично оправдали мужчину, который в 2022 году протаранил ворота российского посольства в Дублине, ему вынесли обвинение в опасном вождении и преступном причинении ущерба, пишет издание RTE.

«Сегодня присяжные единогласно вынесли оправдательный приговор по пункту обвинения в опасном вождении, но судье Эльве Даффи сообщили, что они не смогли вынести вердикт по пункту обвинения в причинении ущербе», - говорится в публикации.

Уточняется, что правонарушитель не признает своей вины ни о одному обвинению, он называет случившееся «разумным поступком». Рассмотрение дела было отложено до 16 мая.

Инцидент произошел 7 марта 2022 года, мужчина на грузовике снес ворота посольства в присутствии сотрудников местной полиции, которые стояли рядом и бездействовали. В результате посла Ирландии вызвали в российский МИД с призывом принять меры по недопущению повторения подобных случаев.

#грузовик #Ирландия #ДТП #суд #Посольство РФ #дублин
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