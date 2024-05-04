RTE: протаранившего ворота посольства РФ оправдали за опасное вождение

В Ирландии частично оправдали мужчину, который в 2022 году протаранил ворота российского посольства в Дублине, ему вынесли обвинение в опасном вождении и преступном причинении ущерба, пишет издание RTE.

«Сегодня присяжные единогласно вынесли оправдательный приговор по пункту обвинения в опасном вождении, но судье Эльве Даффи сообщили, что они не смогли вынести вердикт по пункту обвинения в причинении ущербе», - говорится в публикации.

Уточняется, что правонарушитель не признает своей вины ни о одному обвинению, он называет случившееся «разумным поступком». Рассмотрение дела было отложено до 16 мая.

Инцидент произошел 7 марта 2022 года, мужчина на грузовике снес ворота посольства в присутствии сотрудников местной полиции, которые стояли рядом и бездействовали. В результате посла Ирландии вызвали в российский МИД с призывом принять меры по недопущению повторения подобных случаев.